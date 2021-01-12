مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة يعلن توزيع 27.7 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تطعيم نحو 9 ملايين من المواطنين بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا حتى صباح يوم الثلاثاء.وكانت المؤسسة أشارت إلى أنها وزعت حتى الآن 27.7 مليون جرعة من لقاحات شركتي Moderna وPfizer، على قطاعات مختلفة.وذكرت أنه تم توزيع نحو 4 ملايين منها للاستخدام في مرافق الرعاية طويلة الأجل.