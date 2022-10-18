اليونيسف تحذر من وفيات غير مسبوقة بين الأطفال في الصومال

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن آلاف الفتيان والفتيات الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في الصومال معرضون لخطر الموت، حاثةً المانحين على تكثيف الدعم وسط الجفاف التاريخي الذي تشهده البلاد. وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إنه بدون مزيد من العمل والاستثمار، فإننا نواجه موت الأطفال على نطاق لم نشهده منذ نصف قرن. وأشار إلدر، إلى أنه يتم إدخال طفل إلى منشأة صحية لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم كل دقيقة من كل يوم.