تعرفي علي فوائد أكل السمسم على الريق

السمسم لذيذ المذاق ومحمّل بالفوائد. تأتي بذور السمسم من نبتة زيتية قديمة، فقد زرعها الإنسان منذ آلاف السنين. وتربط التقاليد الهندوسية القديمة السمسم برمز الخلود. ومذاق السمسم جوزي، وسواء تمَّ استهلاكه كاملًا أو مقشرًا، فهو مليء بالمغذيات.

بكل الألوان!

يوجد السمسم بألوان مختلفة: الأبيض أو البني أو الأسود. والسمسم الأبيض هو المقشّر: أزيلت قشرته وأصبح ناعمًا جدًّا ولكن أيضًا أقل قيمة غذائية. بينما يبقى كل من السمسم البني والأسود بذورًا كاملة. والسمسم الأسود على وجه الخصوص، يتميز بمذاق أكثر وضوحًا وأكثر غنًى بالعناصر النزرة والبروتينات.

بذور السمسم غنية بالألياف

بذور السمسم ولأنها غنية جدًّا بالألياف، تساعد على تحفيز العبور المعوي بلطف، وعلى تنظيف الجهاز الهضمي. وتُستخدم بذور السمسم لمعالجة مشاكل الإمساك، خصوصًا إذا ما تمَّ تناولها على الريق.

مصدر للمعادن والفيتامينات

يحتوي السمسم على الفيتامينات من المجموعة "بي" B (بما في ذلك على النياسين) والفيتامين "إي" E، وعلى المعادن وخصوصًا المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والحديد. ويحتوى علاوة على ذلك على الكالسيوم، مع ملاحظة أنَّ السمسم الأسود يحتوي على بروتينات أكثر بحوالي 60 في المئة من السمسم الأبيض.

غني بالبروتينات

تحتوي بذرة السمسم الصغيرة على أكثر من 22 في المئة من البروتينات من النوع الممتاز، وعلى جميع الأحماض الأمينية الأساسية. ويناسب بشكل مثالي جميع الأنظمة الغذائية للرجيم من النوع النباتي.

تحتوي بذور السمسم على الدهون من النوع الجيّد المضاد للكولسترول

بالإضافة إلى محتواه العالي من البروتينات النباتية، فإنَّ السمسم يحتوي على نسبة 52 في المئة من الدهون الفعّالة للغاية في تنظيم مستوى الكولسترول في الجسم. وحوالى 85 في المئة من هذه الدهون، هي أحماض دهنية أحادية غير مشبّعة أو أحماض زيتية – حمض الأوليك- والتي تساعد على تخفيض الكولسترول السيّىء (المعروف بـ إل دي إل LDL) وبالوقت ذاته يرفع الكولسترول الجيد (إتش دي إل HDL) في الجسم. كما له تأثير غير مباشر على القلب والأوعية الدموية.

السمسم يحتوي على مضادات أكسدة قوية

بذور السمسم غنية بالسيسامين، وهو من مضادات الأكسدة التي تمتاز بخصائص تحارب أنواعًا معينة من السرطان، وذلك بأن تؤخر أو توقف نمو الأورام، وتمنع ظهور أورام جديدة، وهناك أبحاث تجري حاليًّا بهذا الصدد.