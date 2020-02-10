وفاة 900 مريض وإصابة 40 ألف شخص بفيروس كورونا حول العالم

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن عدد قتلى فيروس كورونا ارتفع 10 مرات في مقاطعة هوبي الصينية، لأن آلاف المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة لا يطلبون المساعد، وقد ادعى المسؤولون مرارًا وتكرارًا أن عدد القتلى في الصين يبلغ حوالي 2 %، لكن علماء الفيروسات الذين يتتبعون الوباء يقولون إن نسبة الوفيات بين الحالات أعلى في مقاطعة هوبى.