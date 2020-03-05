11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة
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11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة

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العرب اليوم - 11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة

فيروس "كورونا" المستجد
واشنطن ـ العرب اليوم

11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة

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11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة 11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة



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دبلن ـ العرب اليوم

تألّقت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون خلال جولة ملكية بأزياء راقية ومميّزة، ووصلت برفقة الأمير ويليام إلى أيرلندا في جولة ليومين من 3 حتّى 5 مارس/ آذار، وسيطر على إطلالاتها اللون الأخضر.   ونجحت كيت فور وصولها إلى مطار أيرلندا بأن تخطف الأنظار بفستان من مجموعة Alessandra Rich مزيّن بالنقشات والأزرار الجانبية وكذلك الطيّات الناعمة عند المنطقة العلوية، ونسّقت مع فستانها معطفا باللون الزيتي من مجموعة Catherine Walker. وأكملت اللوك بحذاء ستيليتو باللون نفسه من Emmy London وحملت حقيبة كلاتش مخملية من L.K. Bennett، بينما زيّنت الإطلالة بأقراط ماسية من Asprey. ومن الناحية الجمالية، زيّنت كيت تسريحة شعرها بأكسسوار من تصميم Jane Taylor، وفي ختام اليوم الأول من الزيارة، زارت كيت برفقة الأمير وليام Guinness Storehouse، حيث تألقت كيت بفستان أخضر ميتاليكي راقٍ، من تصميم The Vampire’...المزيد

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