الأمم المتحدة تدرس المقترح الروسي حول تطعيم موظفيها ضد كورونا
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"الأمم المتحدة" تدرس المقترح الروسي حول تطعيم موظفيها ضد كورونا

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العرب اليوم - "الأمم المتحدة" تدرس المقترح الروسي حول تطعيم موظفيها ضد كورونا

لقاح فيروس كورونا المستجد
موسكو - العرب اليوم

أكدت الأمم المتحدة أنها تدرس المقترح الروسي حول تطعيم الموظفين باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الثلاثاء: "نحن ندرس هذا المقترح ونبحثه مع منظمة الصحة العالمية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، توفير اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا لتلقيح موظفي الأمم المتحدة.يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الذي قام بتطويره مركز غاماليا الروسي للأبحاث، هو أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.

 

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الأمم المتحدة تدرس المقترح الروسي حول تطعيم موظفيها ضد كورونا الأمم المتحدة تدرس المقترح الروسي حول تطعيم موظفيها ضد كورونا



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