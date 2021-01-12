أكدت الأمم المتحدة أنها تدرس المقترح الروسي حول تطعيم الموظفين باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الثلاثاء: "نحن ندرس هذا المقترح ونبحثه مع منظمة الصحة العالمية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، توفير اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا لتلقيح موظفي الأمم المتحدة.يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الذي قام بتطويره مركز غاماليا الروسي للأبحاث، هو أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.