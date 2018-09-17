قام فريق من العلماء الأمريكيين بتطوير نوع جديد من "ناموسية الفراش" لتصبح بمثابة سلاح فعال ضد الملاريا، حيث أثبتت تجربة أستمرت قرابة عامين شارك فيها أكثر من 15 ألف طفل أنها يمكن أن تزيد من فرص الحماية بشكل كبير ضد المرض الذى ينقله البعوض .
وأظهرت التجربة - التى أجريت فى تنزانيا - أن شبكة مبيدات الحشرات طويلة الأمد المعالجة بمواد كيميائية تسمى "بيبيرونيل بتوكسايد"، قد ساعدت فى تقليل انتشار الملاريا بنسبة 44% ، ونحو 33% فى السنة الأولى والثانية على التوالى، مقارنة بشبكة معيارية عولجت بها.
وقال الباحث الرئيسي مارك رولاند - من كلية لندن للصحة - إن الأبحاث هي أول دليل واضح على أن الناموسية المعالجة بـ "ببيوكيرونيل بتوكسايد" يمكن أن تحسن - بشكل كبير - الحماية الشخصية والمجتمعية من الملاريا، مقارنة بالناموسيات القياسية الوحيدة التي تحتوي على مادة (البيرثرويد) في المناطق التي توجد فيها مقاومة عالية للبيريثرويد".
وأضاف رولاند أن الدراسة أظهرت - أيضا - أن مقاومة البيريثرويد أصبحت الآن مشكلة كبيرة في بعض المناطق .
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