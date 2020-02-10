تعرف على الحصبة الألمانية وكيف تحمى نفسك منها

الحصبة الألمانية من الأمراض التي تصيب الأطفال بكثرة، كما تصيب البالغين أيضاً، وينتج هذا المرض عن فيروس الحصبة الألمانية، ويمكن الوقاية منه بالحصول على تطعيم الحصبة الألمانية، وفى هذا التقرير نقدم مجموعة من الأسئلة والإجابات عن الحصبة الألمانية وأعراضها والعلاج وطرق الوقاية منها، بحسب ما ذكر موقع "Health direct" .



س: ما هي الحصبة الألمانية؟



الحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية خفيفة عادة، وتختلف عن الحصبة، ويسببها فيروس الحصبة الألمانية، وبفضل التطعيم أصبحت أقل انتشاراَ حول العالم، لكن من المهم أن يتم تطعيم طفلك حيث يكون الفيروس منتشراً في بعض المواسم أو الأعوام عن غيرها.ر

س: ما هي أعراض الحصبة الألمانية؟



تستغرق أعراض الحصبة 2-3 أسابيع لتتطور بعد الإصابة بفيروس الحصبة الألمانية، حيث يصبح المصاب معدياً بعد الإصابة بأسبوع واحد قبل ظهور الطفح الجلدي لأول مرة حتى 4 أيام على الأقل بعد شفاءه من الفيروس.

وتشمل بعض الأعراض الرئيسية للحصبة الألمانية:

-درجة حرارة مرتفعة بشكل طفيف.

-التهاب الملتحمة العين.

-طفح جلدي أحمر مميز، مع وجود بقع قد تسبب الحكة، وتستمر عادةً لمدة تصل إلى 3 أيام، ويبدأ الطفح عادة خلف الأذنين، قبل أن ينتشر عبر الرأس والرقبة، قد ينتشر بعد ذلك إلى البطن والصدر والساقين والذراعين.

- تورم الغدد الليمفاوية وخاصة في الجزء الخلفي من الرقبة.

-أعراض شبيهة بالبرد، مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال.

س: هل يمكن الوقاية من الحصبة الألمانية؟



التطعيم هو أفضل حماية ضد الحصبة الألمانية، يتم إعطاء اللقاح مع لقاحات الحصبة والنكاف، هذا هو المعروف باسم لقاح "MMR" وهو آمن وفعال في نفس الوقت، ويتم الحصول على هذا التطعيم للطفل في عمر العام و 18 شهرا.