المغرب يتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا من الهند

قالت مصادر بوزارة الصحة المغربية إن المغرب سيستسلم دفعة ثانية تتألف من أربعة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا اليوم الخميس بعد أن بدأ تنفيذ أول حملة للتطعيم في أفريقيا قبل أسبوعين. ومن المتوقع وصول الشحنة القادمة من الهند إلى مطار الدار البيضاء بعد ظهر اليوم الخميس. وقال سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة "هذه الدفعة الجديدة ستتيح استمرار حملة التطعيم الوطنية في المغرب باطراد". وكان المغرب تسلم مليوني جرعة الشهر الماضي من لقاح أسترازينيكا و500 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية. وحتى أمس الأربعاء بلغ عدد من تم تطعيمهم في المغرب 746116 شخصا وبلغت الإصابات 476689 والوفيات 8436. وقد طلب المغرب من اللقاحات ما يكفي 33 مليون شخص ويهدف لتطعيم 80 في المئة من سكانه.