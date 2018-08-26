باحثون يكشفون أن القهوة تدمر أحد أهم أجزاء الدماغ

تناول القهوة لفترة طويلة قد يكون له تأثير سلبي على جزء الدماغ المسؤول عن النوم بحسب ما أعلن علماء من جامعة سيئول في كوريا الجنوبية.
وأجرى العلماء فحصاً لـ162 شخصاً مسنا يتمتعون بصحة جيدة، ولا يشكون من أي مرض مزمن. وطلب الباحثون من جميع المشتركين إبلاغهم عن كمية القهوة التي يتناولونها خلال حياتهم. وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه المعلومات بنتائج التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة المشاركين.
وذكرت موقع "روسيا اليوم" ان الباحثون تمكنوا من خلال هذه العملية من اكتشاف، أن الذين يتناولون القهوة بصورة منتظمة تقلص لديهم حجم الغدة الصنوبرية "جزء الدماغ مسؤول عن إنتاج هرمون النوم الميلاتونين" بنسبة 20%. ويضمن تقلص حجم هذه الغدة بسبب الإفراط في تناول القهوة سوء النوم مدى الحياة.
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