مصر تسجل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 53 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 132541 حالةً من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و 7405 حالة وفاة.