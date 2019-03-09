وزير الصحة التونسي يستقيل على خلفية كارثة وفاة 11 رضيعا

قدم وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف استقالته من الحكومة مساء السبت، وذلك على خلفية كارثة وفاة 11 رضيعا في مستشفى الرابطة بالعاصمة.

العمومية تفتح تحقيقاتونس وعقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الصحة المستقيل وعدد من الوزراء، اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة حادثة وفاة 11 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة