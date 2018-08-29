الأشخاص النباتيون أقل عُرضة للإصابة بأمراض القلب

أكدت دراسة بريطانية أن الأشخاص النباتيين أقل عُرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة بمعدل الثلث مُقارنة بمن يتناولون اللحوم، ويعود الفرق في خطر الإصابة بأمراض القلب إلى أثر النظام الغذائي على ضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

واشتملت الدراسة على 45.000 مُشارك من انجلترا وأسكوتلندا وتم تصنيف الثلث منهم على أنهم نباتيون ونظراً لكون النسبة مرتفعة تمكن الباحثون من احداث مقارنة دقيقة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين النباتيين وغير النباتيين، كما تم التحقق من مستوى ضغط الدم والكوليسترول قبل بدء الدراسة.

وأثبت الباحثون اصابة 1200 مُشارك في الدراسة بأمراض القلب وتوفي منهم 169 شخصاً، ووجدوا أيضاً تناقصاً في احتمالية إصابة النباتيين بأمراض القلب أو الموت الناجم عنها بنسبة تصل إلى 32 % أقل من غير النباتيين، وقد ربط النسبة بانخفاض مستوى الكوليسترول وضغط الدم