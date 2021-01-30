مصر تسجل 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و 46 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 165418 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9263 حالة.