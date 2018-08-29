رائحة السجائر تقتل 900 ألف سنويًا

قالت منظمة الصحة العالمية مؤخراً: إن عدد المدخنين على مستوى العالم تراجع، خاصة بين النساء، لكن دولة واحدة فحسب من بين كل 8 دول تمضي على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العالمي بخفض استخدام التبغ بشكل كبير بحلول عام 2025.
وقال دوغلاس بيتشر، مدير قسم الوقاية من الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة نشر التقرير العالمي للمنظمة بشأن اتجاهات انتشار التبغ: «إن ثلاثة ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب استهلاك التبغ الذي يتسبب في أمراض الأوعية الدموية بما في ذلك الأزمة القلبية والسكتة الدماغية».
وتحدث 890 ألف حالة وفاة سنوياً نتيجة التدخين السلبي (الاستنشاق غير المباشر لدخان التبغ)، ما يعني أن رائحة السجائر تقتل نحو 900 ألف.
والتقدم الذي أُحرز في التخلص من عادة التدخين متفاوت، حيث إن الأميركيتين هما المنطقتان الوحيدتان اللتان تمضيان قدماً باتجاه تحقيق هدف خفض استهلاك التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025.
GMT 23:31 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسشخير الأطفال قد يشير إلى مشكلات سلوكية
GMT 23:18 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسدراسة تكشف أن نقص اليود يقلل من ذكاء الأطفال
GMT 23:16 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسأنيميا نقص الحديد ترتبط بسوء التغذية والعادات الخاطئة
GMT 23:14 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسالمأكولات البحرية تعزز صحة القلب والأوعية الدموية
GMT 23:11 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسمقاعد الطائرات قد تنقل عدوى المرض
ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
أرسل تعليقك