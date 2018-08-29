رائحة السجائر تقتل 900 ألف سنويًا

قالت منظمة الصحة العالمية مؤخراً: إن عدد المدخنين على مستوى العالم تراجع، خاصة بين النساء، لكن دولة واحدة فحسب من بين كل 8 دول تمضي على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العالمي بخفض استخدام التبغ بشكل كبير بحلول عام 2025.

وقال دوغلاس بيتشر، مدير قسم الوقاية من الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة نشر التقرير العالمي للمنظمة بشأن اتجاهات انتشار التبغ: «إن ثلاثة ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب استهلاك التبغ الذي يتسبب في أمراض الأوعية الدموية بما في ذلك الأزمة القلبية والسكتة الدماغية».

وتحدث 890 ألف حالة وفاة سنوياً نتيجة التدخين السلبي (الاستنشاق غير المباشر لدخان التبغ)، ما يعني أن رائحة السجائر تقتل نحو 900 ألف.

والتقدم الذي أُحرز في التخلص من عادة التدخين متفاوت، حيث إن الأميركيتين هما المنطقتان الوحيدتان اللتان تمضيان قدماً باتجاه تحقيق هدف خفض استهلاك التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025.