المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية يؤكد مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد
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المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية يؤكد مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد

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العرب اليوم - المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية يؤكد مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد

وزارة الصحة المصرية
القاهرة - العرب اليوم

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية يؤكد مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد

صحة عاجل
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المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية يؤكد مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية يؤكد مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد



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