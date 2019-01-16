علاج واعد لتعفن الدم والفشل العضوي

أعلن الدكتور بول ماريك، رئيس قسم الرعاية الرئوية والحالات الحرجة في كلية طب ولاية فرجينيا الشرقية ب الولايات المتحدة، أنه تمكّن من إيجاد علاج ل تعفن الدم الذي يحدث عندما يهاجم الجسم أجهزته وأنسجته لدى إصابته بالعدوى، ويسبب الفشل العضوي.

وأفادت «ديلي ميل» بأن علاج هذا المرض يتم وفقاً للطبيب الأمريكي، من خلال إعطاء المصابين فيتامين «سي» ومنشطات الستيرويدات للحد من الالتهاب، علاوةً على فيتامين ب1 (الثيامين) الذي يساعد على استخدام الكربوهيدرات كطاقة، وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي ل الجلوكوز، كما يلعب دوراً رئيسياً في وظائف الأعصاب والعضلات والقلب.

ويقول هذا الطبيب إنه منذ أن استخدم هذه الطريقة تمكّن من علاج 900 مصاب بتعفن الدم، ولم تزد نسبة الوفاة على 3%.