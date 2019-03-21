حذر العلماء من أن تلوث الهواء قد يضر الرجال بشكل كبير في ما يتعلق بالخصوبة.

وتشير دراسة جديدة إلى أن التعرض المنتظم لأبخرة السيارات السامة يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بضعف الانتصاب.

ويعتقد العلماء أن استنشاق الجزيئات السامة في الهواء قد يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية و"تجويع" الأعضاء التناسلية للأوكسجين، ما يؤثر على قدرات الرجال على الإثارة الجنسية.