برتقالة يوميًا تقي من فقد البصر مع التقدم فى العمر

تنصح أحدث الأبحاث الطبية للحفاظ على سلامة وقوة البصر ومنع فقدانه مع التقدم فى العمر، بتناول برتقالة يوميا، للحيلولة دون الإصابة بالتنكس البقعى المرتبط بالتقدم فى العمر والشيخوخة والمتسبب فى فقدان الرؤية.

فقد أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة واحدة على الأقل تحتوى على ثمرة برتقال يوميا تتراجع بينهم بنسبة 60% مخاطر الإصابة بالضمور البقعى المتأخر لنحو 15 عاما.

وقد يرجع ذلك إلى احتواء البرتقال على كميات عالية من مضادات الأكسدة والفلافونويد التى تساعد على الحفاظ على البصر.. مركبات "الفلافونويد" هى مضادات أكسدة قوية تتواجد فى الغالبية العظمى من الفواكه والخضراوات ، ولها فوائد مضادة لإلتهاب الجهاز المناعى

وقالت الدكتورة "بامينى جوبيناث"، الباحثة الرئيسية المشرفة على الدراسة فى جامعة "سيدنى":"وجدنا في الأساس أن الأشخاص الذين يتناولون ثمرة برتقال واحدة على الأقل كل يوم تراجعت بينهم مخاطر الإصابة بالضمور البقعي ، مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون البرتقال أبدا". مضيفة:"حتى تناول البرتقال مرة واحدة في الأسبوع يبدو أنه يوفر فوائد كبيرة."

وبالنسبة لهذه الدراسة - التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية - أجرى الفريق مقابلات مع أكثر من 2000 شخص تجاوزت أعمارهم 50 عاما وتم متابعتهم على مدار 15 عامًا.. وأوضحت جوبيناث أن معظم الأبحاث ركزت في السابق على تأثيرات العناصر الغذائية الشائعة مثل الفيتامينات "أ"، "ج"، "ه" على العين.

كما نظر الفريق في الفلافونويد الأخرى التي تحتوي على الأطعمة مثل الشاي والتفاح والنبيذ الأحمر. لكنهم لم يجدوا أي علاقة بين المصادر الأخرى وحماية العينين من المرض.