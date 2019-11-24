الروزماري يحرق الدهون ويخفض الكوليسترول وينشط الذاكرة

الروزماري أو كما يطلق عليه “إكليل الجبل” يعد من أفضل الأعشاب التي تستخدم في علاج بعض الأمراض، كما يستخدم مع التوابل، حيث يمكن إضافته لمختلف الأطعمة.

ويؤكد خبراء التداوي بالأعشاب أن الروزماري يمكن إضافته مع التوابل المضافة للحوم والدواجن، والأسماك، والحساء والخضراوات، لفوائده الصحية المذهلة، فهو يستخدم لعلاج أمراض الجهاز العصبي، حيث أنه يعزز الحواس، كما أنه يعمل على تحسين الذاكرة.

يضيف خبراء التداوي بالأعشاب أن “إكليل الجبل” يحتوي على عنصر من عناصر مضادات الأكسدة القوية، وهو الـ”كارنوسول”، والذي أثبتت الأبحاث الطبية أن له دورا في الوقاية من تكون الخلايا السرطانية، كما أنه يعمل على خفض الكوليسترول في الدم.



وأشار الخبراء إلى أن الروزماري يعمل على زيادة معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية، مما يساعد في التخلص من الدهون المختزنة في الجسم.