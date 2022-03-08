الصحة العالمية تٌعلن العالم يسجل 6 ملايين حالة وفاة بسبب كورونا

تصل حصيلة وفيات كورونا العالمية إلى 6 ملايين، حيث تتصدر الولايات المتحدة العالم بـ 950 ألف حالة وفاة منذ بدء الوباء قبل عامين، انخفض معدل الوفيات اليومية بسبب كورونا بنسبة 16٪ خلال الأسبوع الماضي مع اقتراب أمريكا نحو مليون حالة وفاة مروعة.