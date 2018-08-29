دراسة تكشف أن نقص اليود يقلل من ذكاء الأطفال

أظهرت نتائج دراسة أوروبية حديثة أن نقص اليود لدى الأطفال يقلل من نسبة ذكائهم.
وأشارت الدراسة الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى أن المادة تكتسب أهمية كبرى في تطوير الذكاء لدى الأطفال والمراهقين، وأن نقصها يسهم بشكل مباشر في تقليل معدل الذكاء لديهم.
وأوضحت الدراسة أن نقص اليود عند الأطفال يُخلف أعراضاً وخيمة في المستقبل لا تؤثر عليهم فقط، بل يمتد تأثيرها بما قد يمس اقتصاد دول بأكملها نتيجة انخفاض القدرات المعرفية للأطفال.
ودعا الباحثون إلى زيادة حاجة النساء لهذه المادة أثناء الحمل، إذ لا تحوي الأغذية المتناولة يومياً الكمية اللازمة من اليود للحوامل.
وأظهرت الدراسة نفسها أن نقص اليود المعتدل لدى الأمهات يؤدي إلى خلل في نسب الذكاء (IQ) لدى الطفل.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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