الولايات المتحدة تسجل 179,104 إصابات مؤكدة و 1,309 حالات وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 179,104 إصابات مؤكدة و 1,309 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,909,910 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 330,901 حالة وفاة.