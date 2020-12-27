الولايات المتحدة تسجل 179104 إصابات مؤكدة و 1309 حالات وفاة بكورونا
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الولايات المتحدة تسجل 179,104 إصابات مؤكدة و 1,309 حالات وفاة بكورونا

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل 179,104 إصابات مؤكدة و 1,309 حالات وفاة بكورونا

فيروس كورونا
واشنطن ـ العرب اليوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 179,104 إصابات مؤكدة و 1,309 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,909,910 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 330,901 حالة وفاة.

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الولايات المتحدة تسجل 179104 إصابات مؤكدة و 1309 حالات وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجل 179104 إصابات مؤكدة و 1309 حالات وفاة بكورونا



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