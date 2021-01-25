كشفت دراسة أجراها علماء في جامعة أوكسفورد أن استخدام المضادين الحيويين أزيثرومايسين ودوكسيسايكلين في علاج عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في المرحلة المبكرة أمر غير فعال.وقال تقرير أصدره فريق علماء في جامعة أوكسفورد، الاثنين، أن دراسة تم إجراؤها بدعم من الحكومة البريطانية وأطلق عليها اسم "PRINCIPLE" لم تؤد إلى رصد أي تأثير إيجابي نتيجة استخدام هذين الدواءين في علاج مرضى فوق السن 50 عاما.

وشارك في اختبارات أزيثرومايسين نحو 1.4 ألف شخص، وتلقى 526 منهم على مدار 3 أيام بعد رصد إصابتهم بفيروس كورونا 500 ميليغرام من الدواء مرة خلال 24 ساعة.وطالت تجربة دوكسيسايكلين نحو 1800 شخص، تلقى 800 منهم هذا الدواء على مدار 7 أيام، حيث تناولوا 200 ميليغرام في اليوم الأول و100 ميليغرام في مرة واحدة خلال 24 ساعة على مدار الأيام الـ6 الأخرى.وقال الأستاذ في جامعة أوكسفورد، كريس باتلير، أحد رؤساء الدراسة: "النتائج التي توصلنا إليها تظهر أن دورة أزيثرومايسين لمدة 3 أيام أو دورة دوكسيسايكلين لمدة 7 أيام ليس لهما أي فائدة سريرية ملموسة من حيث الوقت الذي يتطلب للعلاج".