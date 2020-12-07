منظمة الصحة العالمية تؤكد لا نتوقع أن تجعل أي دولة تطعيمات كوفيد-19 إلزامية

أعلنت مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبراين، يوم الاثنين، أن المنظمة لا تتوقع أن تُلزم الدول مواطنيها بالحصول على لقاحات مرض كوفيد-19 التي تم تطويرها.وبحسب وكالة رويترز، قالت أوبراين في مؤتمر صحفي، "لا أعتقد أننا نتوقع أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية".وأضافت، "قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم".وأشارت إلى أن المستشفيات قد تكون أحد الأمثلة.ويستعد العالم لتدشين أكبر حملة تطعيم يشهدها التاريخ مع إعلان العديد من الدول حول العالم البدء في توزيع لقاحات كورونا المستجد " كوفيد19"، فيما يتوقع أن تشمل اللقاحات حتى منتصف العام المقبل أكثر من نصف سكان العالم.

وأعلنت الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وإندونيسيا، عن بدء حملاتها لتطعيم سكانها، فيما حددت بريطانيا غدا "الثلاثاء"، موعدا للبدء بحملتها .وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن طرح لقاحات "كوفيد 19" سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل، حيث قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة: "ستعود الحياة إلى طبيعتها ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي".