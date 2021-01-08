تسجيل 2649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 2649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و56 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 154 ألفا و 903 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و 108 حالات.