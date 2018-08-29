مقاعد الطائرات قد تنقل عدوى المرض

أكد باحثون أميركيون في دراسة طبية جديدة أن المسافرين المصابين بأمراض معدية يمكنهم بلا شك نشر العدوى أيضاً بين ركاب الطائرة وبخاصة بمن يجاورهم في المقاعد.
وتعد هذه أول دراسة في الأكاديمية الوطنية للعلوم التي تحدد احتمالية الإصابة بالمرض بناء على قرب الراكب من الشخص المصاب بالعدوى.
ودرس الباحثون الأميركيون «10» رحلات عابرة للقارات وتتبعوا حركات الركاب لتقدير احتمال حدوث عدوى في الجهاز التنفسي مثل: متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) والإنفلونزا التي تنتشر عبر الرذاذ في الهواء وعلى الأسطح.
وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها: أن «الركاب الذين يجلسون في صف واحد أو على بُعد مقعدين من الراكب المصاب، يكون احتمال إصابتهم بالمرض 80 % أو أكثر من ذلك».
وأضافت أن «نسبة إصابة الركاب الآخرين في الطائرة بالعدوى، أقل من 3 % بحسب الدراسة».
وحذر الباحثون من أن «أفراد طاقم الطائرة في حال إصابتهم بمرض معد فإنهم يمكن أن يصيبوا نحو» 4.6«ركاب في الرحلة الواحدة».
وأكد الباحثون من جامعة إيموري ومعهد جورجيا «ضرورة ألا يسافر أي فرد من طواقم الطائرات إذا كانوا مرضى».
وقال روبرت غلاتر، طبيب الطوارئ في مستشفى «لينوكس هيل» أن الدراسة أجريت خلال موسم الإنفلونزا، وتم الإبلاغ عن شخص واحد فقط يسعل باستمرار، مضيفاً أنه تم إجراء مسح للفيروسات التنفسية على طاولات الطعام وأحزمة الأمان ولم يعثر على أثر للفيروسات، مما يشير إلى أن معظم الأمراض تنتشر عن طريق العطس والسعال، وليس عبر الرذاذ الذي يقع على الأرض»
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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