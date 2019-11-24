فوائد الموز للمعدة والجهاز الهضمي

يبدو أن فوائد الموز قصة علمية لا تنتهي، فكل يوم يتبين وجود فائدة جديدة له.

فحسب دراسة نشرتها جامعة ليفربول مؤخراً، فقد تبين مساعدة الموز على حل مشاكل المعدة وكذلك هو مفيد في مشاكل الأمعاء.

وعن سبب هذه الفائدة المثبتة حديثاً للموز، يقول الأطباء لأنه غني بالألياف التي تقاوم البكتيريا في المعدة.

ويضيف المسؤول عن الدراسة الطبيب باري كامبل “الآن بدأنا نفهم فوائد الموز للمعدة بما في ذلك مكافحته للالتهابات”.

ويرى مختصون أن فهم فوائد الموز وغيرها من النباتات يعد أمراً أساسياً في التوصل لعلاجات للأمراض.

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