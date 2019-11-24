الجنسنج يقوى المناعة من الامراض ويعالج الالتهابات

أكد بحث جديد على أن الجنسنج ذلك العشب الساحر ذو الأوراق الخضراء والجذور الطويلة الغليظة يحتوى على مواد مضادة للالتهابات ومقوية للجهاز المناعى لدى الإنسان.

نبات الجنسنج

وقد ساعدت بعض المواد المستخلصة من الجنسنج على وقف نشاط الجين المسؤول عن الالتهابات فى جسم الإنسان. يذكر أن الجنسج له فوائد عديدة جدا فهو يقوى القدرة الجنسية وخصوبة الرجال ويعتبره البعض أفضل من الفياجرا والمنشطات الجنسية ويعرفه الصينيون بالوصفة السحرية ويعتبر من أهم العقاقير الطبية فى كوريا الجنوبية.

ويتوافر الجنسنج فى صورة كبسولات فى الصيدليات وينصح الأطباء بعدم تناول اكثر من 2 جرام ويمكن تناول كبسولة واحدة يوميا لمدة شهر لتحقيق الفائدة القصوى من الجنسنج.

قد يهمك أيضا:

فوائد المريمية الصحية للجسم

دراسة تكشف عن أعراض الصداع النصفى عند الاطفال