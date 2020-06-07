العراق يسجل 1268 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وهي أعلى حصيلة يومية تسجل في العراق ما يرفع عدد الإصابات الكلي منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 12366 إصابة مؤكدة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة مما رفع عدد الوفيات الكلي إلى 346 حالة فيما تم تسجيل 282 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 5186 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات حتى الآن 6834 منهم 69 في غرف العناية المركزة.