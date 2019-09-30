مستشفى زليخة الشارقة يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا
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مستشفى "زليخة الشارقة" يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا

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العرب اليوم - مستشفى "زليخة الشارقة" يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا

الدكتور "ناظم الرفاعي"،
القاهرة -العرب اليوم

حقق مستشفى زليخة – الشارقة إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة نجاحاته، بعد حصوله على شهادة اعتماد كمركز للتميز في جراحة التمثيل الغذائي والسمنة، من قبل مؤسسة التقييم الجراحية الأميركية الشهيرة "SRC".

وشدد جراح السمنة الذي نال الامتياز، الدكتور "ناظم الرفاعي"، مدير برنامج جراحة السمنة في المستشفى، على أهمية هذا الاعتراف، مضيفا أنه "يعتبر مرآتنا، وانعكاسا لنظرة الآخرين لنا.. من المؤكد أن الشركة وجدت هذا المركز، وأنا كجراح وباقي زملائي في العمل، جديرين بالاعتراف كمركز متميز في مجال جراحة السمنة".

مستشفى زليخة الشارقة يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا

وأضاف، في تصريحات إعلامية أن "المؤسسة التي منحتنا الاعتماد تعمل على تقييم كثير من المشاريع والأقسام الجراحية وفق معايير عالمية دقيقة، واطلعت على حجم العمل وعدد المرضى والعمليات المجراة بمستشفى زليخة".

وأوضح د. "الرفاعي" أن "الجهود الكبيرة للإدارة العليا لمجموعة زليخة، ممثلة بالسيد طاهر شمس وزوجته معاونة رئيس مجلس الإدارة السيدة زنوبيا شمس، والطاقم الطبي والتمريضي، ساهمت إلى حد كبير في هذا الإنجاز، الذي يعتبر دليلا على وجود مستوى عالي جدا من الأمان في العلاج الجراحي لمرضى السمنة".

وتعد المؤسسة الأميركية من أبرز المؤسسات التي تعنى بتقييم المراكز الطبية حول العالم، ويعتبر الاعتماد دليلا هاما على أهمية أي مركز يحصل عليه، وتمتعه بطاقم عمل مميز إلى حد كبير، إضافة إلى تميزه على صعيد مستوى الخدمات العلاجية.
 
جدير بالذكر أن مستشفى زليخة مستشفى ضخم له فرعان كبيران في دبي والشارقة، ومجهز بتقنيات عالمية نال عليها أكثر من جائزة.

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مستشفى زليخة الشارقة يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا مستشفى زليخة الشارقة يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا



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