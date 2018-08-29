دراسة جديدة تؤكد لقاح السل قد يضع نهاية لمرض السكري

وجدت دراسة حديثة أن لقاح مرض السل قد يكون علاجًا فعالًا لمرضى السكري من النوع الأول.
فيمكن للقاح "بي سي جي" ضدّ السلّ، أن يخفض مستوى السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي، عند الأشخاص الذين يعانون دومًا من ارتفاع في نسبة السكر في الدم ومخزون السكر أيضًا.
وكشف باحثون أمريكيون من مستشفى ماساتشوستس العام، عن أن جرعة واحدة صغيرة من لقاح السل، تليها جرعة كبيرة بعد أربعة أسابيع، كافية في تثبيت نسبة السكر بالدم على المستوى الطبيعي، لمدة قد تتجاوز الثلاث سنوات.
وأفاد أطباء بأن تطوير لقاح السل قد يضع حدًا لمرض السكري كليًا في المستقبل.
وأشاد خبراء بريطانيون بنتائج البحث، ووصفوها بأنها "مثيرة للغاية"، وأضافوا أن هذه الدراسة قد تشكل "تقدمًا كبيرًا" في علاج مرض السكري من النوع الأول.
والسكري من النوع الأول هو مرض مناعي ذاتي حيث يهاجم خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين.
ويحتاج الجسم حينها إلى مادة الأنسولين لتفكيك السكر وإرساله إلى الخلايا حيث يتم استخدامه كطاقة.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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