فوائد مشروب الزنجبيل والتفاح لتنظيف القولون وطرد السموم
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فوائد مشروب الزنجبيل والتفاح لتنظيف القولون وطرد السموم

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العرب اليوم - فوائد مشروب الزنجبيل والتفاح لتنظيف القولون وطرد السموم

الزنجبيل
القاهرة - العرب اليوم

القولون من أهم أجزاء الجهاز الهضمى، ويمكنك أن تعانى من العديد من المشاكل بسببه مثل: الإمساك والإسهال، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نقدم طريقة عمل وصفة الزنجبيل و التفاح وملح البحر لتنظيف القولون وطرد السموم من الجسم، بحسب موقع "healthy food house".
 
المقادير:

ملعقة عصير زنجبيل

كوب عصير تفاح 

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فوائد مشروب الزنجبيل والتفاح لتنظيف القولون وطرد السموم فوائد مشروب الزنجبيل والتفاح لتنظيف القولون وطرد السموم



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فوائد مشروب الزنجبيل والتفاح لتنظيف القولون وطرد السموم فوائد مشروب الزنجبيل والتفاح لتنظيف القولون وطرد السموم



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