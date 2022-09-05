انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بكورونا في مصر

صرح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية بأن هنالك انخفاضا ملحوظا في معدلات الإصابة بكورونا للأسبوع الثالث على التوالي. وذكر أن وزارة الصحة عقدت دورات تدريبية للعاملين في مجال الصحة لتطوير مستوى أدائهم الوظيفي في الحالات الطارئة في جميع المحافظات. وأشاد بالكفاءات العالية التي تمتاز بها مؤسسات التعليم الطبي في مصر والمعترف بها دوليا. وأضاف أن مصر اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال المؤتمر الطبي العالمي الذي سينعقد في مصر هذا العام.