فوائد لن تخطر على بالك لقشور البطاطس
آخر تحديث GMT23:58:48
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

فوائد لن تخطر على بالك لقشور البطاطس

العرب اليوم -

العرب اليوم - فوائد لن تخطر على بالك لقشور البطاطس

فوائد لن تخطر على بالك لقشور البطاطس
القاهرة - العرب اليوم

هل سبق لكِ وتناولتِ البطاطس دون تقشيرها؟ قد يبدو السؤال غريبًا، لكن إذا علمتِ أن فوائد قشور البطاطس مذهلة، سترغبين في تناولها دون تقشريها.

أثبتت الدراسات أن قشور البطاطس غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة، وأن لها عدة استخدامات تجميلية إلى جانب فوائدها الغذائية والصحية، فبعد قراءتكِ لهذا المقال لن ترمي قشر البطاطس أبدًا.
فوائد صحية:
1. خسارة الوزن

تحتوي قشور البطاطس على كميات ضئيلة من الدهون والكوليسترول والصوديوم، وهي غنية بالألياف الطبيعية، التي تساعد على تعزيز عملية الهضم وزيادة الشعور بالشبع.
2. تعزيز المناعة

تقوي قشور البطاطس المناعة في الجسم، إذ إنها غنية بفيتامين "ج"، ما يجعلها تعمل بمثابة مضاد أكسدة طبيعي، وتحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن، التي لها دور رئيسي في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي في الجسم.
3. الوقاية من السرطان

تحتوي قشور البطاطس على كميات كبيرة من حمض الكلوروجينيك، الذي يمنع تكون الخلايا المسببة للسرطان، بالإضافة إلى المواد الكيماوية النباتية الموجودة في قشور البطاطس، التي لها نشاط مضاد للأكسدة، ما يساعد الجسم على الوقاية من السرطان.
4. الوقاية من الأنيميا

عند تناولكِ لقشور حبة بطاطس متوسطة الحجم، فإنها تمدكِ بنسبة 6% من الجرعة اليومية من الحديد، الذي يساعد على نقل الأكسجين لخلايا الدم الحمراء، وتعزيز نسبة الهيموجلوبين في الدم.
5. التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب

وُجد أن قشور البطاطس تحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم والمعادن الضرورية، التي تقلل من معدل الكوليسترول في الدم، وتقي من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك لأن البوتاسيوم له دور رئيسي في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والشرايين.
فوائد تجميلية:
1. علاج حروق الجلد

يمكنكِ استخدام قشور البطاطس في علاج الحروق المنزلية الطفيفة، إذ تعمل على ترطيب الجلد وامتصاص الحرارة منه عند استخدامها كضمادة على مكان الحرق.
2. إخفاء الشعر الأبيض

تستخدم قشور البطاطس كصبغة طبيعية لإعادة اللون الطبيعي للشعر والتخلص من اللون الأبيض المزعج، إذ تحتوي على كثير من العناصر الأساسية اللازمة لمظهر صحي ولون طبيعي رائع لشعركِ.
3. تفتيح البقع الداكنة

تحتوي قشور البطاطس على مركبات مضادة للجراثيم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، التي تعمل على تفتيح البقع الداكنة في البشرة وآثار التعرض لأشعة الشمس، كل ما عليكِ فعله هو فرك مكان البقع بقشور البطاطس الطازجة بانتظام، وستلاحظين الفرق خلال أسابيع قليلة.
جدير بالذكر أن سلق البطاطس يُفقد قشرتها كثيرًا من العناصر الغذائية الضرورية في مياه السلق، لذا فإن أفضل طريقة للاستفادة من فوائد قشور البطاطس هي غسلها جيدًا بالماء، ثم تقطيعها وشويها في الفرن مباشرةً دون سلق.

قد يهمك أيضا

فوائد جمة لاستخدام قناع الخيار لصاحبات البشرة الدهنية

ماسك الكيوي وزيت الزيتون لعلاج تساقط الشعر وكثافتة

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فوائد لن تخطر على بالك لقشور البطاطس فوائد لن تخطر على بالك لقشور البطاطس



أخبار ذات صلة

GMT 23:26 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

فوائد القهوة لتقليل من خطر السكري
العرب اليوم - فوائد القهوة لتقليل من خطر السكري

GMT 23:24 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الثوم والليمون للتخلص من بقع الأظافر
العرب اليوم - الثوم والليمون للتخلص من بقع الأظافر

GMT 23:19 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الروزماري يحرق الدهون ويخفض الكوليسترول وينشط الذاكرة
العرب اليوم - الروزماري يحرق الدهون ويخفض الكوليسترول وينشط الذاكرة

GMT 23:17 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الخيار مصدر غني بالألياف والمعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم
العرب اليوم - الخيار مصدر غني بالألياف والمعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم

GMT 23:14 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

اللوز مفيد للحوامل ومرضى السرطان في نظامهم الغذائي
العرب اليوم - اللوز مفيد للحوامل ومرضى السرطان في نظامهم الغذائي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت مع اللوك الجديد حذاءً رماديًا بكعب عالٍ

تعرفي على سر أناقة كيم كارداشيان في البدلة الرسمية

نيويورك - مادلين سعاده

البدلة الرسيمة إحدى أبرز صيحات الموضة، وقد عادت هذه الصيحة من حقبة الثمانينيات لتصبح الأكثر رواجًا على منصات عروض دور الأزياء النسائية، ومنذ مواسم عدة لاحظنا ميل الكثيرات من النجمات لاعتماد البدلة الرسمية في مختلف المناسبات، وعلى السجادة الحمراء، كبديل عن فساتين السهرة أو التنسيقات الأنثوية الكلاسيكية، وقد نجحن غالبًا في تحقيق اطلالات أنيقة ومختلفة في هذا التصميم الذي يجمع بين الأسلوب الذكوري والعصرية، وكيم كارداشيان Kim Kardashian من بين النجمات اللواتي يعشقن البدلة الرسمية، وقد شاهدناها فيها في عدد كبير من المناسبات، فما هو سر تألقها بها؟  كيم كارداشيان في البدلة الرسمية في أحدث اطلالاتها كثيرة هي المناسبات التي تعتمد بها كيم كارداشيان Kim Kardashian اطلالات بالبدلة الرسمية، ومؤخرًا ولحضور مؤتمر في لوس أنجلوس، اختارت كيم اطل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:40 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

نقشة جلد النمر للإطلالات اليومية تمثل الأناقة والرقي بصورة مثالية
العرب اليوم - نقشة جلد النمر للإطلالات اليومية تمثل الأناقة والرقي بصورة مثالية

GMT 01:36 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على قائمة أكثر 5 دول جذبًا للسياحة وتكلفة كل دولة
العرب اليوم - تعرف على قائمة أكثر 5 دول جذبًا للسياحة وتكلفة كل دولة

GMT 02:33 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

منها غطاء ابريق الشاي استخدمي الكروشيه في تزيين مطبخك
العرب اليوم - منها غطاء ابريق الشاي استخدمي الكروشيه في تزيين مطبخك

GMT 04:15 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد بن راشد يؤكد أن الأمة العربية خالدة وقدرها أن تبقى على الأرض
العرب اليوم - محمد بن راشد يؤكد أن الأمة العربية خالدة وقدرها أن تبقى على الأرض

GMT 02:01 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

رضوى الشربيني تُثير جدلًا وترتدي "الحجاب" على الهواء
العرب اليوم - رضوى الشربيني تُثير جدلًا وترتدي "الحجاب" على الهواء

GMT 01:16 2019 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على سر الرسالة الخاصة التي تلقتها "خديجة" من دوقة كامبريدج
العرب اليوم - تعرف على سر الرسالة الخاصة التي تلقتها "خديجة" من دوقة كامبريدج

GMT 01:50 2019 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

"غران ريزورت" أحد أكثر المنتجعات فاخمة حول العالم
العرب اليوم - "غران ريزورت" أحد أكثر المنتجعات فاخمة حول العالم

GMT 03:57 2019 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار بسيطة لتجديد ديكور المطبخ وجعله مبهجًا
العرب اليوم - أفكار بسيطة لتجديد ديكور المطبخ وجعله مبهجًا

GMT 09:26 2019 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

وزير الخارجية الروسي يستعجل تشكيل حكومة لبنانية قادرة على حل المشاكل المعقدة
العرب اليوم - وزير الخارجية الروسي يستعجل تشكيل حكومة لبنانية قادرة على حل المشاكل المعقدة

GMT 08:58 2019 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الأسباب التي دفعت الإعلامي سامي كليب الاستقالة من قناة "الميادين"
العرب اليوم - أبرز الأسباب التي دفعت الإعلامي سامي كليب الاستقالة من قناة "الميادين"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:15 2019 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أول تعليق من فريد الديب على شائعة وفاة سوزان مبارك
العرب اليوم - أول تعليق من فريد الديب على شائعة وفاة سوزان مبارك

GMT 11:49 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك
العرب اليوم - يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك

GMT 13:18 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك
العرب اليوم - ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك

GMT 14:28 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تشعر بالعزلة وتحتاج الى من يرفع من معنوياتك
العرب اليوم - تشعر بالعزلة وتحتاج الى من يرفع من معنوياتك

GMT 18:37 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم
العرب اليوم - لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم

GMT 12:08 2019 السبت ,26 تشرين الأول / أكتوبر

الرئيس الأميركي ينتقد هواتف "آيفون" الحديثة
العرب اليوم - الرئيس الأميركي ينتقد هواتف "آيفون" الحديثة

GMT 06:18 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر
العرب اليوم - تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر

GMT 08:47 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

قرار بوقف نظام الكفيل عن 25 مهنة للوافدين والسماح لهم بالإستقدام
العرب اليوم - قرار بوقف نظام الكفيل عن 25 مهنة للوافدين والسماح لهم بالإستقدام

GMT 04:29 2013 الأربعاء ,21 آب / أغسطس

21 غطاء للوسادة عليها مقتبسات وأشكال مضحكة
العرب اليوم - 21 غطاء للوسادة عليها مقتبسات وأشكال مضحكة

GMT 19:01 2015 الخميس ,09 تموز / يوليو

منة شلبي تتخلى عن شعرها في مسلسل "حارة اليهود"
العرب اليوم - منة شلبي تتخلى عن شعرها في مسلسل "حارة اليهود"

GMT 11:34 2015 الأحد ,19 إبريل / نيسان

كبار الروائيين العالميين ينعون بمزيد من الحزن الأديب غونتر غراس
العرب اليوم - كبار الروائيين العالميين ينعون بمزيد من الحزن الأديب غونتر غراس

GMT 04:21 2016 السبت ,21 أيار / مايو

رومانيا تدعو المواطنين لشراء منحوت للفنان كونستانتين برانكوزي
العرب اليوم - رومانيا تدعو المواطنين لشراء منحوت للفنان كونستانتين برانكوزي

GMT 00:16 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر

كلمة "الحمد لله" سر الرضا الكامل عن كل شيء
العرب اليوم - كلمة "الحمد لله" سر الرضا الكامل عن كل شيء

GMT 19:47 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا جديدا أمام مانشستر سيتي
العرب اليوم - محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا جديدا أمام مانشستر سيتي

GMT 05:16 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

أصغر فندق في العالم عربة قديمة لفولكس فاغن
العرب اليوم - أصغر فندق في العالم عربة قديمة لفولكس فاغن

GMT 05:36 2015 الأربعاء ,27 أيار / مايو

أبرز المعلومات عن دوفاستون لتثبيت الحمل
العرب اليوم - أبرز المعلومات عن دوفاستون لتثبيت الحمل

GMT 05:14 2018 الأربعاء ,07 شباط / فبراير

"تلغراف" تكشف عن بدائل مميزة لاختيار خاتم غير تقليدي للخطوبة
العرب اليوم - "تلغراف" تكشف عن بدائل مميزة لاختيار خاتم غير تقليدي للخطوبة

GMT 19:36 2015 الثلاثاء ,06 كانون الثاني / يناير

"أطلس جيت" التركية الخاصة توقف تسيير رحلاتها إلى أربيل والسليمانية
العرب اليوم - "أطلس جيت" التركية الخاصة توقف تسيير رحلاتها إلى أربيل والسليمانية

GMT 17:52 2015 الخميس ,07 أيار / مايو

"مزيكا" تطرح فيديو كليب "رد اعتبار" للمطربة الصاعدة زهور
العرب اليوم - "مزيكا" تطرح فيديو كليب "رد اعتبار" للمطربة الصاعدة زهور

GMT 08:50 2016 الأربعاء ,24 شباط / فبراير

اعادة افتتاح المعبد الإمبراطوري الصيني القديم المنحوت في الجبل
العرب اليوم - اعادة افتتاح المعبد الإمبراطوري الصيني القديم المنحوت في الجبل

GMT 23:13 2017 السبت ,15 إبريل / نيسان

دين امبروز الأكثر تأثيرًا بانتقاله من سماك داون إلى الرو
العرب اليوم - دين امبروز الأكثر تأثيرًا بانتقاله من سماك داون إلى الرو

GMT 05:16 2015 الأحد ,03 أيار / مايو

ممتلكات عائلة "روتشيلد" تضم 34 منزلًا ومزرعة وبحيرتين بقيمة 25 مليون يورو
العرب اليوم - ممتلكات عائلة "روتشيلد" تضم 34 منزلًا ومزرعة وبحيرتين بقيمة 25 مليون يورو

GMT 08:32 2017 الثلاثاء ,11 تموز / يوليو

احرصي على اختيار الألوان الفاتحة في الديكور الخارجي للمنزل
العرب اليوم - احرصي على اختيار الألوان الفاتحة في الديكور الخارجي للمنزل

GMT 18:25 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيو

ليبيا تدرس إطلاق مشروع لتوفير مصادر للطاقة المتجددة
العرب اليوم - ليبيا تدرس إطلاق مشروع لتوفير مصادر للطاقة المتجددة

GMT 03:54 2013 السبت ,02 شباط / فبراير

ريجيم اللقيمات يخفض الوزن حتى 100 كغ
العرب اليوم - ريجيم اللقيمات يخفض الوزن حتى 100 كغ

GMT 04:55 2017 الأربعاء ,01 شباط / فبراير

القوات العراقية تترك جثث مقاتلي "داعش" في شوارع شرق الموصل
العرب اليوم - القوات العراقية تترك جثث مقاتلي "داعش" في شوارع شرق الموصل

GMT 13:35 2017 السبت ,05 آب / أغسطس

لاعب "إنتر" غاري ميديل يتفق على الانضمام إلى "بشكتاش"
العرب اليوم - لاعب "إنتر" غاري ميديل يتفق على الانضمام إلى "بشكتاش"

GMT 13:13 2016 الأربعاء ,18 أيار / مايو

" وابور الغاز" الموقد التقليدي الدائم لسكان المناطق الفقيرة في مصر
العرب اليوم - " وابور الغاز" الموقد التقليدي الدائم لسكان المناطق الفقيرة في مصر
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab