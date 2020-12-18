تونس تسجل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و58 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 117 الفا و 582 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و 90 وفاة.