وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تفشي فيروس "كورونا"
القدس المحتلة ـ العرب اليوم

وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا



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العرب اليوم - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 
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