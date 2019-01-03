التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب
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التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب

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العرب اليوم - التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب

الزبيب
القاهرة - العرب اليوم

تغلي ١٠ حبات من الزبيب في ماء كما يغلي الشاي ويصفي ويشرب في أي وقت وأي زمان، فالكأس الواحد مفيد للمدخنين والذين يعانون من البلغم وكذلك لأمراض المعدة

وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالزبيب، في زكاة الفطر والزبيب له فوائد رهيبة لجسم الإنسان يغفل عنها الكثير من الناس، والزبيب هو العنب المجفف ومنه الأسود والأصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور ، ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج ، ويحتوي الزبيب على البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد والألياف والمواد الكربوهيدراتية وفيتامين ب ، ج ، والسكريات ، وهو غني بالمواد المضادة للأكسدة، وله دور كبير في علاج أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي .

ومن بعض فوائد الزبيب الطبية 

1- مخفض لضغط الدم المرتفع
2- مخفض للكوليسترول في الدم
3- واقي من أمراض سرطان القلب
4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء
5- طارد للبلغم
6- مقاوم للميكروبات والفيروسات
7- مضاد للأكسدة
8- مانع لتكون طبقة البلاك على الأسنان
9- مخلص للجسم من السموم
10- مقلل للدم في الدورة الشهرية
11- مقوي للطحال والكبد والمعدة
12- مقوي للذاكرة
13-واقي من سرطان القولون
14- واقي للعيون من الأمراض
15- واقي من هشاشة العظام
16-مضاد للالتهابات
17- ملين
18- منقي للدم
19- مصفي ومنقي للصوت

والأمراض التي يعالجها الزبيب

1- الإمساك.
2- البواسير.
3- تسوس الأسنان.
4- التهاب اللثة.
5- الروماتيزم. والتهاب المفاصل.
6- أمراض الكبد والمرارة.
7- سوء التغذية  ونقص الوزن.
8- التهاب الحلق.
9- أمراض الرئة والصدر.
10- أمراض الكلى والمثانة وحصى المثانة
11- تقطير البول.
12- الملاريا.
13- داء النقرس.
14- الشقيقة.
15- اليرقان.
16- فقر الدم.
17- أمراض المعدة
18-حموضة المعدة
20-النزلات المعوية
21- الهرش والحكة
22- الجدري.
23- قراع الرأس. 

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التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب



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التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب



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