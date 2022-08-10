تنفيذ أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية في تجمع الرياض الصحي الأول

نفّذ تجمع الرياض الصحي الأول 218,533 ساعة تطوعية، وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م. وتضمن العمل التطوعي 362 فرصة علاجية ووقائية وخدمات مساندة، حيث استفاد منها 128,990 مستفيداً بمشاركة 3,435 متطوعاً ومتطوعة صحياً وإدارياً في مختلف منشآت التجمع.