«الصحة المصرية» تسجيل 212 إصابة جديدة ب«كورونا» و14 حالة وفاة
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«الصحة المصرية» تسجيل 212 إصابة جديدة ب«كورونا» و14 حالة وفاة

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العرب اليوم - «الصحة المصرية» تسجيل 212 إصابة جديدة ب«كورونا» و14 حالة وفاة

وزارة الصحة المصرية
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى اليوم وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

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«الصحة المصرية» تسجيل 212 إصابة جديدة ب«كورونا» و14 حالة وفاة «الصحة المصرية» تسجيل 212 إصابة جديدة ب«كورونا» و14 حالة وفاة



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