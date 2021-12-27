أعلنت اليونان فرض مزيد من القيود بين 3 و16 يناير المقبل لاحتواء تفشي فيروس كورونا لا سيما المتحور "أوميكرون"، فيما تستهدف القيود أماكن الترفيه الليلية بشكل رئيس. ومع زيادة حالات الإصابة المؤكدة بكورونا لعدد قياسي بلغ 9284 اليوم الاثنين إضافة إلى 66 وفاة، قال وزير الصحة ثانوس بلفريس في مؤتمر صحفي إنه "بموجب الإجراءات الجديدة ستكون الكمامات ذات الحماية العالية إلزامية في الأسواق التجارية ووسائل النقل العام والمطاعم"وأضاف: "سيتم إلزام الحانات والمطاعم أن تغلق أبوابها بحلول منتصف الليل، ولن يسمح بوقوف زبائن في أماكن الترفيه. وكذلك سيكون العدد الأقصى المسموح له بالجلوس حول مائدة هو ستة أفراد" وتابع: "إذا وجدنا أن هذه الإجراءات لا تطبق سنمنع الحفلات الغنائية في أماكن الترفيه".