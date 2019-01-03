السلمون والماكريل والكركم يخففان من آلام المفاصل

التهاب المفاصل مرض يصيب الكثيرين خاصة مع التقدم فى العمر، ولعل آلام هذا الالتهاب هى الأسوأ على الإطلاق، حيث يقول الدكتور أحمد بيبرس، عضو الجمعية المصرية للتغذية "، إن هذه الآلام يمكن تخفيفها والتقليل منها لتحملها بشكل أفضل من خلال بعض الأطعمة والإضافات البسيطة فى النظام الغذائى اليومى.

وقدم بيبرس، قائمة بهذه الأطعمة التى يمكنها علاج آلام المفاصل والتهابها:

1- الكركم: يحتوى على مواد كيميائية من شأنها أن تخفف من الالتهابات ومن ثم الألم.

2- السلمون والماكريل: تحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 3 التى تدعم صحة المفاصل وتخفف من الآلام.

3- زيت الأفوكادو والصويا: تحتوى على مسكنات طبيعية مضادة للالتهابات، ما له مفعول السحر على آلامها.

4- الحليب ومشتقاته حيث يوفر الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام والمفاصل.

5- الزنجبيل: يحتوى على مواد تقلل من مادة البروستاجلاندين المسببة لمشكلات المفاصل، وبالتالي التخفيف من الالتهاب والألم.