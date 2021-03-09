مصر تسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 622 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 622، لتصل إلى 187716 حالة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الإصابات الجديدة، الذي بلغ يوم 6 مارس 588 حالة، وفي 7 مارس 581، وفي 8 مارس 591 وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 44 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 11082 شخصا ويشهد مؤشر الوفيات الجديدة في مصر جراء فيروس كورونا زيادة طفيفة، حيث سبق أن بلغ يوم 6 مارس 38 حالة، وفي 7 مارس 41، وفي 8 مارس 43 كما أفاد مجاهد بخروج 432 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 144917 شخصا.

المصدر: RT