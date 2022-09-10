مستشار الرئيس المصري يرجح ظهور إصابات جديدة بجدري القردة في البلاد
آخر تحديث GMT23:37:49
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

مستشار الرئيس المصري يرجح ظهور إصابات جديدة بجدري القردة في البلاد

العرب اليوم -

العرب اليوم - مستشار الرئيس المصري يرجح ظهور إصابات جديدة بجدري القردة في البلاد

جدري القردة
القاهرة - العرب اليوم

رجح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية ظهور إصابات جديدة بجدري القردة في البلاد. وقال عبر قناة "الحدث" إن جدري القردة يشبه الوباء ولكن بأعداد قليلة. وأوضح أن أعراض المرض عبارة عن حرارة ورشح وطفح جلدي في الجسم"، مؤكدا أن المرض يستغرق 3 أسابيع ثم ينتهي.  وأضاف أن سبب المرض مرتبط بتعدد العلاقات الجنسية والاحتكاك والتلامس المباشر، مؤكدا أن الحالة التي تم رصدها بجدري القرود في مصر من المترددين على أحدى الدول الأوروبية وأنه من المحتمل ظهور حالات أخرى بجدرى القرود. وأعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء الماضي عن رصد اصابة بجدري القردة، وتم عزل المصاب في أحد المستشفيات، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 42 عاما وزار إحدى الدول الأوروبية.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مستشار الرئيس المصري يرجح ظهور إصابات جديدة بجدري القردة في البلاد مستشار الرئيس المصري يرجح ظهور إصابات جديدة بجدري القردة في البلاد



أخبار ذات صلة

GMT 22:41 2022 الجمعة ,09 أيلول / سبتمبر

حاكم ولاية نيويورك يُعلن حالة الطوارئ الصحية بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي
العرب اليوم - حاكم ولاية نيويورك يُعلن حالة الطوارئ الصحية بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي

GMT 22:40 2022 الأربعاء ,07 أيلول / سبتمبر

مصر تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة
العرب اليوم - مصر تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة

GMT 23:04 2022 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بكورونا في مصر
العرب اليوم - انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بكورونا في مصر

GMT 20:38 2022 الأحد ,04 أيلول / سبتمبر

مسن سبعيني يكافح لإثبات حياته
العرب اليوم - مسن سبعيني يكافح لإثبات حياته

GMT 01:20 2022 الأحد ,04 أيلول / سبتمبر

وزارة الصحة المصرية تؤكد أن الدولة تنفق 100 مليون جنيه سنويا للحد من خطر الزيادة السكانية
العرب اليوم - وزارة الصحة المصرية تؤكد أن الدولة تنفق 100 مليون جنيه سنويا للحد من خطر الزيادة السكانية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أروى جودة عنوان للأناقة والفَخَامَة في مهرجان فينيسيا

القاهرة - العرب اليوم

أروى جودة النجمة الشهيرة باتت حديث الجمهور بعد حضورها العديد من فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ79، المقامة حاليًا بحضور قطاع كبير من صناع السينما حول العالم. أروى جودة نجحت في خطف الأنظار بعدة إطلالات لافتة خلال حضورها العديد من الفعاليات المميزة بالمهرجان، والتي اختارتها جميعًا من دار Valentino الشهيرة، وسيطر على أسلوبها ارتداء الفساتين الفضفاضة المميزة التي أبرزت أناقتها وجمالها. أروى جودة في أول ظهور لها ضمن فعاليات مهرجان فينيسا، تألقت في فستان أخضر فضفاض من دار Valentino الشهيرة، تميز ببساطة تصميمه وفخامته، وظهر مكشوف على شكل حرف v، ونسقت مع الفستان عقد ضخم وأنيق من ALESSIO BOSCHI زاد من فخامة الإطلالة وانسدل على ظهرها المكشوف بشكل راق، مع أقراط وخاتم ضخم من نفس شكل العقد، وأمسكت بحقيبة سوداء صغيرة بسلسلة ذهبية ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:25 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

أبرز القطع التي ميزت إطلالات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
العرب اليوم - أبرز القطع التي ميزت إطلالات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

GMT 13:58 2022 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

البندقية مدينة السحر لعشاق الهدوء والرومانسية
العرب اليوم - البندقية مدينة السحر لعشاق الهدوء والرومانسية

GMT 10:39 2022 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

أبرز اتجاهات الموضة في ألوان جدران غرف نوم الأطفال
العرب اليوم - أبرز اتجاهات الموضة في ألوان جدران غرف نوم الأطفال

GMT 14:44 2022 الجمعة ,09 أيلول / سبتمبر

المنفي يلوح بالتدخل لإنتاج قاعدة دستورية للانتخابات الليبية
العرب اليوم - المنفي يلوح بالتدخل لإنتاج قاعدة دستورية للانتخابات الليبية

GMT 04:12 2022 الخميس ,08 أيلول / سبتمبر

مصر بصدد إصدار تراخيص لمنصات البث الرقمي
العرب اليوم - مصر بصدد إصدار تراخيص لمنصات البث الرقمي

GMT 11:57 2022 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

مايا دياب ونانسي عجرم تتألقّن بالأزرق الثلجي
العرب اليوم - مايا دياب ونانسي عجرم تتألقّن بالأزرق الثلجي

GMT 00:31 2022 الإثنين ,29 آب / أغسطس

الأردن يسعى لإدراج موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي
العرب اليوم - الأردن يسعى لإدراج موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي

GMT 11:34 2022 الأربعاء ,31 آب / أغسطس

خطوات لتعطير خزانة الملابس بمكونات طبيعية
العرب اليوم - خطوات لتعطير خزانة الملابس بمكونات طبيعية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2022 الثلاثاء ,26 إبريل / نيسان

هيفاء وهبي بإطلالة وردية أنيقة ومحتشمة بالقفطان المغربي
العرب اليوم - هيفاء وهبي بإطلالة وردية أنيقة ومحتشمة بالقفطان المغربي

GMT 04:19 2017 الأربعاء ,09 آب / أغسطس

عارضات عاريات يقدمن مشهدًا يبدو كأنه لوحات فنية هندسية
العرب اليوم - عارضات عاريات يقدمن مشهدًا يبدو كأنه لوحات فنية هندسية

GMT 09:22 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس

نصائح لخفض معدلات الكوليسترول في الجسم
العرب اليوم - نصائح لخفض معدلات الكوليسترول في الجسم

GMT 07:46 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه
العرب اليوم - ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه

GMT 07:08 2013 الجمعة ,24 أيار / مايو

القرنفل يهدئ الأعصاب
العرب اليوم - القرنفل يهدئ الأعصاب

GMT 01:10 2016 الأحد ,28 آب / أغسطس

الكرفس علاج للمعدة والسمنة
العرب اليوم - الكرفس علاج للمعدة والسمنة

GMT 19:31 2019 الأحد ,18 آب / أغسطس

غادة عادل وابنتها بإطلالة صادمة في أحدث ظهور لهما
العرب اليوم - غادة عادل وابنتها بإطلالة صادمة في أحدث ظهور لهما

GMT 11:41 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

وزارة الثقافة المغربية تؤكد وجود تحوّل جذري في تثمين المواقع الأثرية
العرب اليوم - وزارة الثقافة المغربية تؤكد وجود تحوّل جذري في تثمين المواقع الأثرية

GMT 20:52 2019 الإثنين ,14 كانون الثاني / يناير

السبع ينفي وجود انخفاضات في أسعار السيارات
العرب اليوم - السبع ينفي وجود انخفاضات في أسعار السيارات

GMT 21:42 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبر

رينو تقدم سيارتها "أركانا" الجديدة من فئة SUV في معرض موسكو 2018
العرب اليوم - رينو تقدم سيارتها "أركانا" الجديدة من فئة SUV في معرض موسكو 2018

GMT 23:43 2018 الأحد ,05 آب / أغسطس

وكالة المسجد النبوي تقيم محاضرتين توعوية باللغة التركية والأوردية
العرب اليوم - وكالة المسجد النبوي تقيم محاضرتين توعوية باللغة التركية والأوردية

GMT 16:38 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

مرابط يلتحق بمعسكر النصر في سويسرا الأربعاء
العرب اليوم - مرابط يلتحق بمعسكر النصر في سويسرا الأربعاء

GMT 06:32 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

سعر صرف الدرهم المغربي يواصل استقراره لليوم الثالث
العرب اليوم - سعر صرف الدرهم المغربي يواصل استقراره لليوم الثالث

GMT 21:03 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

عرض فيلم الرعب "الحفرة" للمرة الأولى على الفضائيات
العرب اليوم - عرض فيلم الرعب "الحفرة" للمرة الأولى على الفضائيات

GMT 05:57 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

تسليط الأضواء على التصميمات البريطانية في جوائز الأزياء
العرب اليوم - تسليط الأضواء على التصميمات البريطانية في جوائز الأزياء

GMT 22:12 2016 الأحد ,26 حزيران / يونيو

نادي النجم الساحلي التونسي يعلن تجديد عقد لاعبه حمزة الأحمر
العرب اليوم - نادي النجم الساحلي التونسي يعلن تجديد عقد لاعبه حمزة الأحمر

GMT 06:51 2017 الخميس ,23 آذار/ مارس

الفنانة دنيا عبد العزيز تتبرأ من حساب "انستغرام"
العرب اليوم - الفنانة دنيا عبد العزيز تتبرأ من حساب "انستغرام"

GMT 16:48 2017 الأحد ,02 إبريل / نيسان

سالي بيرسون تتوّج بلقب جديد في سباق 100 متر حواجز
العرب اليوم - سالي بيرسون تتوّج بلقب جديد في سباق 100 متر حواجز
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab