مصر تسجيل 511 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة

مصر تعلن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 105132 وخروجهم من المستشفيات أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة حتى اليوم.