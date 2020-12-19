تونس تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 119 ألفًا و151 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و 126 حالة.