أهم 4 أطعمة لمرضى السكرى للحفاظ على صحتهم

يحتاج مريض السكر دائماً إلى تناول نظام غذائى صحى يحتوى على الخضراوات والفواكه والأطعمة الصحية التى تساعد فى ضبط معدلات السكر، مع ضرورة الابتعاد عن السكريات وغيرها من الأطعمة، فى هذا التقرير نقدم 4 أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة مريض السكر، وفقاً لموقع "healthmag".

4 أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة مريض السكر

المشروبات السكرية

تجنب المشروبات المليئة بالسكر مثل: العصائر المصنعة والصودا ومشروبات الطاقة التى ترفع وتزيد من نسبة السكر في الدم، حيث ترتفع نسبة الجلوكوز في الدم، وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار المشروبات الطبيعية مثل العصائر الطبيعية الطازجة.

الخبز الأبيض

يختلف الخبز الأبيض عن الحبوب الكاملة أو خبز القمح الكامل لأنه تم تجريده من العناصر الغذائية، بدون الألياف الطبيعية ، فإن تناول شريحة من الخبز الأبيض يشبه تقريبًا تناول السكر، اختر دائمًا الحبوب الكاملة.

الخضراوات النشوية

الخضراوات النشوية مثل البطاطا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة والمعلبات مثل: رقائق الشيبسى والبسكويت تكون غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكر، لذا يجب على مريض السكر تجنبها.