طوكيو في 18 يناير / وام/أعلنت اليابان تسجيل 58 حالة وفاة و 4925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بينها 1204 حالة في العاصمة طوكيو ، كما ارتفع عدد المصابين الذين يعانون من أعراض حادة إلى رقم قياسي بلغ 973 بينهم 143 حالة في طوكيو.وأعلنت وزارة الصحة اليابانبة اليوم أنها اكتشفت للمرة الأولى حالات إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا بدون معرفة طرق العدوى ،موضحة ان الحالات شملت ثلاثة أشخاص في محافظة شيزوكا بوسط اليابان ، ثبتت إصابتهم بنفس النوع الذي ينتشر حاليًا في بريطانيا، وليس لدى الثلاثة أي سجل بالسفر إلى الخارج، ليرتفع عدد المصابين بالنوع الجديد من الفيروس إلى 45 .