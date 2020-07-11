تراجع جديد بوفيات وإصابات كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، خروج 602 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.وكانت مصر أعلنت، الجمعة، تسجيل 981 إصابة جديدة، و85 حالة وفاة.وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.