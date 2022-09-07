مصر تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد. وقالت الوزارة في بيان إنه في "إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية للإصابة بفيروس جدري القردة، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في أحد المستشفيات المخصصة للعزل".